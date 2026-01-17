Verissimo, "dura da accettare": il dolore di Roberta Capua

"Nel 2025 è scomparso Stefano, il papà di Leonardo. È stata una cosa improvvisa, inaspettata, ci ha lasciati senza fiato": Roberta Capua ha parlato del dolore per il suo ex marito nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Lui è stato l’uomo più importante della mia vita e per Leonardo era il suo papà. Mi ha fatto capire che la vita va vissuta appieno, conquistare la felicità e viverla a pieno. Aveva 58 anni", ha raccontato la conduttrice.

"Non ti so neanche spiegare cosa ho provato quando mi hanno chiamato per dirmi che ha avuto un incidente, cadendo aveva sbattuto la testa. La caduta è stata fatale. È stato qualche giorno in coma e poi se ne è andato. Una cosa molto dura da accettare", ha detto ancora la Capua, ripercorrendo quei momenti. Poi ha spiegato di aver voluto dire subito la verità a suo figlio: "A Leonardo ho detto tutto, è grande. Era mercoledì, il giorno dopo doveva festeggiare la cerimonia della consegna dei diplomi. Con il cuore pesante, siamo andati, ma il nostro pensiero era per suo papà".