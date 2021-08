Caduta Libera, segnatevi questa data: Mediaset taglia i tempi, la scelta su Gerry Scotti

Francesco Fredella 03 agosto 2021 a

a

a

Repliche ed estate. Share in rialzo per la Rai nonostante la stagione televisiva sia praticamente ferma e fatta solo di repliche (eccetto Temptation Island e Reazione a catena, che è stato registrato prima della pausa estiva). Ma adesso Mediaset affila le armi e spara una vera cannonata contro Mamma Rai, che con il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1 è sempre ai primi posti per lo share. Intanto, anche Gerry Scotti si difende con un nuovo show con Caduta Libera, che tornerà il 30 agosto con le nuove puntate.

"Guardavo dei bei maschioni". Prego? Elettra Lamborghini beccata in auto così: imbarazzo e scuse

Reazione a catena di Liorni continua a dominare gli ascolti in estate, con 2 milioni e 197mila spettatori (17.3% di share) mentre La sfida tocca i 3 milioni e 115mila spettatori (22.1% di share). Dall’altra parte, invece, Gerry Scotti affila le armi con Conto alla rovescia, che in replica non super il milione di spettatori. Precisamente 839mila (6.8%) nella prima parte e 1.136.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte.

Mediaset, tocca a Gerry Scotti: "A chi soffia il posto", indiscrezioni pesantissime da Cologno

Ma per Gerry Scotti è un periodo pieno di impegni: nella prossima stagione tornerà anche con Tu sì que vales. Mediaset, quindi, dice stop a Conto alla rovescia contro un quiz come Reazione a catena - che è sempre in alto in termini di share. Gerry, quindi, si prepara ad una nuova edizione di Caduta Libera e poi a Tu sì que vales, lo show del sabato sera di Maria De Filippi con Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Ma per Scotti, uno dei volti più amati della televisione, spunta anche un’altra ipotesi: potrebbe condurre La domenica del villaggio - che da rumors dovrebbe andare in onda in prima serata.

Caduta Libera, ve lo ricordate Nicolò Scalfi? Clamoroso: cosa fa oggi (e il suo volto) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.