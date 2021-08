Battiti Live, Giacomo Urtis sul palco da Elisabetta Gregoraci? Finisce in disgrazia, insulti con Flora Canto: gelo su Italia 1

Francesco Fredella 06 agosto 2021 a

Giacomo Urtis contro Flora Canto. Ed è scontro a distanza a Battiti Live, in onda su Italia 1 con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tutto per colpa del nuovo brano di Urtis, istrionico, stravangante e alla moda: Flora Canto sembra non digerire la sua esibizione. Lo scontro si consuma dopo la performances di Urtis ad Otranto, quando sul palco di Battiti Live canta la ultima sua canzone (che s’intotola Gossip).

Flora Canto, attrice e compagna di Enrico Brignano, non gradisce l’esibizione e su Instagram parte attacco dicendo: “Non vi offendete se io resto all’epoca di Morandi e Baglioni, vero?” Urtis, che nella scorsa edizione del Grande Fratello vip è tornato in tv, risponde a tono. E sui social si consuma lo scontro. “Non è che uno per forza deve essere Mina per poter cantare, poi detto da te… Adesso ci sono i generi nuovi come la rap, il trap. Poi le voci si sono evolute, adesso va di moda l’autotune, le voci metalliche. Ho visto che hai fatto qualche programma di musica anche se non sei una cantante. Quindi gli altri non dovrebbero ascoltarti? Io sono super tranquillo. Tu rimani ad ascoltare Beethoven, Vivaldi… intanto io sono stato a Battiti Live! Buona estate”.

Insomma, tra i due sembra esserci un po’ di tensione. Il motivo è proprio quell’esibizione sul palco pugliese durante Battiti Live. Urtis prende le distanze e non si sottrae ad un confronto acceso sui social. Ma tutto finisce nel giro di poche ore. Flora canto ancora non risponde. Per adesso. Il colpo di scena, però, potrebbe essere dietro l’angolo.

