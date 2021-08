Domenica In, la bomba di Mara Venier: "Gli ho chiesto di tornare", chi chi sarà in studio

08 agosto 2021 a

Manca poco più di un mese al via della nuova stagione di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, che tornerà a fare compagnia agli italiani e a mietere ascolti a partire dal 19 settembre. Zia Mara assicura che sarà l'ultima edizione: già aveva accarezzato l'idea di abbandonare al termine da quella che si è conclusa qualche settimana fa.

Ma ora, tutti al lavoro sulla prossima Domenica In. E la conduttrice conferma le novità anticipate dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, in occasione della presentazione dei palinsesti. E così la Venier, ospite a Gli incontri del principe, talk-show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, spiega: "Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare".

E ancora, la Venier spiega: "Vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello". Quindi la conduttrice spiega come non abbandonerà la parte dedicata all'attualità e alla pandemia da coronavirus: "La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura".

Sempre in tema coronavirus, la conduttrice ricorda le difficoltà dei primi tempi: "Fare il programma da sola in studio mi ha angosciato. Ho pianto, volevo rinunciare. Ma i vertici della tv pubblica mi hanno detto che dovevo assolvere il nostro compito di servizio e di informare la gente. Abbiamo capito tutti la gravità della cosa del momento e ne sono orgogliosa", conclude Mara Venier.

