L'Eredità, la prof Ginevra Pisani? Una clamorosa promozione: la scelta di Flavio Insinna

Tra un mese torna L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Il 27 settembre andrà in onda la prima puntata in ritardo rispetto agli altri programmi di Rai1, che riprenderanno dal 13 settembre. Ancora una volta ci sarà Flavio Insinna alla conduzione del game serale di Rai 1 e- a quanto pare - come annuncia TvBlog, per le due professoresse Sara Arfaoui e Ginevra Pisani ci sarà un nuovo ruolo: in pratica saranno al suo fianco, ma non si sa altro. Non è chiaro, per adesso, quale ruolo ricopriranno durante la ripresa del game serale di Rai1. Tutto tace. Ginevra affianca Insinna alla conduzione de ll pranzo è servito su Rai 1.

L’ultima puntata de L’Eredità andrà in onda fino al 5 giugno 2022: per Insinna si tratta di un periodo d’oro, visto che farà compagnia al pubblico per un anno senza sosta. E poi anche nella fiction di Rai 1 con Don Matteo.

Ma la sfida è tutta tra Rai 1 e Canale 5. Flavio Insinna con L’Eredità sfiderà Canale 5 e i due big del Biscione, ossia Gerry Scotti (che riparte con Caduta Libera il 30 agosto) e Paolo Bonolis. Una lotta all’ultimo share. Chi vincerà? E’ presto per parlarne, ma la sfida - televisivamente parlando - appare abbastanza gustosa. Potrebbe accadere di tutto. Basta avere pazienza.

