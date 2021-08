Unomattina, Tiberio Timperi demolisce Monica Setta: "Ha il mio numero ma le impedisco di chiamarmi", volano stracci

13 agosto 2021 a

Tiberio Timperi e Monica Setta saranno per il terzo anno consecutivo i conduttori di Unomattina in Famiglia, la trasmissione del weekend di Rai 1. I due sono stati confermati alla guida del programma ma diversamente da altre coppie televisive tra loro non c'è sintonia. Anzi. Non si sopportano proprio. La Setta ha detto pubblicamente di recente di non essere sua amica né di avere il suo numero di cellulare ma Timperi a Diva e Donna precisa: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi".

E ancora, aggiunge Timperi: "Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta”. Il conduttore romano ammette però di aver avuto al suo fianco in passato in televisione “compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli“.

E proprio la Muccitelli, che ha deciso di lasciare il programma Linea Verde, scrive il sito davidemaggio.it ritroverà nel suo programma e anche a sua insaputa: "Sono l’ultimo a sapere queste cose”. Insomma, a Unomattina in Famiglia c’è un bel clima, commenta Davide Maggio. Certo non deve essere facile lavorare con chi non si sopporta.

