Striscia la notizia, ecco le nuove veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, tutte e due ex Amici

28 agosto 2021 a

a

a

Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono loro due le nuove veline di Striscia la Notizia. Arrivano da Amici e approdano al tg satirico di Antonio Ricci, che partirà lunedì 27 settembre. Il tg si rinnova anche sul banco dei conduttori con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Non si srivedranno più gli stacchetti di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: il passaggio di testimone è ormai ufficiale.

"Cosa hai fatto per noi". Shaila e Mikaela, le parole di addio: Gerry Scotti sconvolto e in lacrime

Talisa Ravagnani, nonostante la giovane età ha una lunga carriera di danza alle spalle: ha fatto parte del corpo di ballo di Selena Gomez dove danza anche nel celebre videoclip del singolo “Look at me now”. Nel 2019 poi è entrata nella scuola di Amici, non vince ma l'anno successivo entra a far parte del corpo di ballo della scuola e di quello de “Il cantante mascherato”. Nella vita privata si sa che ha avuto un flirt prima con il ballerino Javier Rojas e poi con Valentin, entrambi conosciuti ad Amici, ma l’amore vero è arrivato con il modello Mike Cugnata.

"Decisa la nuova coppia". Capito chi finisce dietro al bancone di 'Striscia'? Ecco i due big

Giulia Pelagatti è originaria di Prato, partecipa ad “Amici” nell’edizione 2016-2017 ed entra a far parte del corpo di ballo di “Colorado", il programma comico di Italia Uno. Quest'anno era nel corpo di ballo dello show campione d'ascoli "Felicissima Sera" con Pio e Amedeo. Ad Amici, nel 2017, si prese una cotta per il cantante Ricky, mentre ad oggi non si sa quasi nulla sulla sua vita privata). Per entrambe le ragazze è arrivato l'augurio delle colleghe Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. “Spero di vedere molte altre ragazze nere in tv” ha affermato Mikaela, mentre Shaila ha invece confidato: “Striscia è stata per me una famiglia, mi ha insegnato tanto“.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.