Stasera Italia, Beppe Sala sul luogo dell'incendio a Milano: "Queste persone hanno perso tutto"

ll sindaco di Milano, Beppe Sala, sul luogo dell'incendio in via Antonini a Milano per verificare la situazione. Il sindaco è stato intervistato da Stasera Italia, il talk di Retequattro condotto da Veronica Gentili. "Tutti i residenti sono stato contattati. Sulla causa è difficile dirlo, non si capisce se sia nata da un rivestimento esterno come il palazzo a Londra o sia nato da un appartamento, quello che sappiamo è che ha preso tutto il palazzo perché i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche al piano interrato e ci sono delle macchine sotto bruciate".

"Per gli inquilini stiamo trovando delle camere d'albergo però è chiaro che queste persone hanno perso tutto", ha detto il sindaco. "Sono qua con un paio di jeans e una maglietta e non hanno niente altro. E' qui il magistrato e sarà importante verificare subito le responsabilità, ci sono persone che hanno perso tutto. All'ottavo piano sono arrivati i Vigili del Fuoco ma più su non riescono ad andare".

Intanto le indagini sono partite. I pm sono accorsi sul posto. Ci sono il pm di turno di Milano Pasquale Adesso e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. I magistrati, visto che le fiamme sono state domate, hanno iniziato a disporre gli accertamenti necessari per capire le cause.

