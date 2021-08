Uomini e donne, Gemma Galgani e l'operazione al seno: "Sento che ora succederà. A cosa ho dovuto rinunciare"

31 agosto 2021 a

a

a

Gemma Galgani, di Uomini e Donne, si è rifatta il seno. All'età di 71 anni ha ceduto al ritocchino estetico andando a ringiovanire il suo seno. E ora è proprio Gemma Galgani ad aver rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Non ho avuto paura dell’operazione, perché di natura non sono paurosa. Ho solo dovuto rinunciare alle vacanze, ma non mi ha pesato”, ha svelato.

"Gemma Galgani? Ora che resti a casa": che umiliazione per la storica Dama

E adesso Gemma Galgani con il seno nuovo è pronta a fare il suo ingresso nella case degli italiani dal 13 settembre, quando alle 14.45 su Canale5 avrà inizio la nuova edizione di Uomini e Donne: “Sento che ora troverò il mio principe”. Sono più di dieci anni che la dama torinese cerca l’amore della sua vita e sembrava averlo trovato prima in Ennio poi in Giorgio e infine in Marco. Ma per ora ancora non c'è riuscita.

"Una nuova star". Gemma fatta fuori, confessione-choc della fonte interna a Canale 5

Un’operazione di chirurgia estetica a 71 anni non è una passeggiata, ma Gemma Galgani ha visto il tutto come un periodo di riposo. Si è operata in estate e non ha poi potuto sollevare pesi e fare sforzi per alcuni giorni. Ha dovuto rinunciare alle vacanze, ma ha potuto contare sulla vicinanza delle sorelle, che è andata a trovare a Torino, e anche sulla sua migliore amica Ida Platano, conosciuta a Uomini e Donne. Gemma Galgani ora dovrà affrontare le temibili critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti e nel mentre un’ex protagonista di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, ha definito un problema psicologico quello di non accettare la propria età. Ma la dama torinese va dritta per la sua strada: “Non mi curo delle malelingue e vado avanti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.