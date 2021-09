Denise Pipitone, a Quarto Grado Nuzzi sfida la diffida di mamma Piera Maggio. "Verso la Tunisia", la bomba dell'ex pm Angioni

06 settembre 2021 a

Si riapre nel segno di Denise Pipitone. Nonostante la diffida di Piera Maggio, mamma della bimba sparita da Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, a Quarto Grado su Rete 4 si parlerà ancora del caso tornato prepotentemente alla ribalta in questo 2021. Venerdì prossimo i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero darà nuovamente spazio ad Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi (sorellastra di Denise), tra le figure-chiave di una inchiesta che sembra essere partita subito con il piede sbagliato.

"Avremo i nostri grandi gialli, come la scomparsa di Denise Pipitone - annuncia lo stesso Nuzzi a TelePiù -. Poi tratteremo il caso dell’estate, quello della vigilessa Laura Ziliani trovata morta di recente a Temù dopo mesi di ricerche". Oltre alla tematica dei femminicidi, che molto appassiona Nuzzi, torneranno alla ribalta interviste e testimonianze delle persone coinvolte nelle indagini della Procura di Marsala. Sicuramente si parlerà ancora di Maria Angioni, la contestata pm che per prima si è occupata del caso nei primissimi mesi e che da tempo sostiene l'ipotesi del rapimento nato nell'ambito della famiglia allargata di Pulizzi e Maggio, tra veleni, rivalità amorose e sete di vendetta.

Secondo il magistrato, che in questi ultimi mesi si è spesso espressa in tal senso in tv e sui social sollevando veri polveroni, Denise sarebbe viva, vivrebbe all'estero e sarebbe sposata e madre di una bambina. Ignara del suo passato, sarebbe stata accolta da una famiglia molto facoltosa. La Angoni ha fatto riferimento anche a un documento che attesterebbe il mancato controllo delle frontiere da parte delle forze dell’ordine il giorno seguente alla sparizione della piccola Denise davanti a casa a Mazara. In particolare, si parla del transito di una minore da un porto siciliano verso la Tunisia. Dichiarazioni accolte nuovamente da commenti indignati.

