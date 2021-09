Ballando con le Stelle, colpo gobbo di Milly Carlucci: chi schiera contro... Belen Rodriguez

Francesco Fredella 06 settembre 2021 a

Andrea Iannone verso Ballando con le Stelle. La super star delle due ruote ora potrebbe scendere in pista, ma da ballo, nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L'indiscrezione arriva da TvBlog che fa sapere qualcosa in più: la trattativa con il campione sarebbe in corso. Ora, però, non arrivano altre notizie in merito. Soltanto una, che è quella tra l'altro legata al suo arrivo in Rai, fa ben sperare i followers dell'ex di Giulia De Lellis e di Belen Rodriguez.

Iannone, ovviamente, non parla di questa trattativa. Silenzio assoluto. Ma il suo arrivo a Ballando con le stelle potrebbe essere davvero un colpaccio per la Carlucci, che ha arruolato anche Al Bano Carrisi (uno degli ospiti più attesi).

La Carlucci, nell’edizione che sta per iniziare, sfiderà Maria De Filippi con Tu si que vales, condotto da Belen su Canale 5. Appunto, la sfida potrebbe consumarsi tra due ex: Iannone e l’argentina, che è diventata da poco mamma. Se la trattativa dovesse andare a buon fine per Iannone sarebbe un vero colpo di scena: l’arrivo in tv dopo un paio di anni al fianco di Belen (senza riuscirci). E intanto potrebbe partire per Pechino express l’attuale fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese. Un viaggio di coppia, si vocifera, con Gustavo Rodriguez (padre di Belen). Ma adesso gli occhi del pubblico sono puntati su ritorno di Iannone sulle scene televisive. Potrebbe essere un’altra iniezione di adrenalina per lo share di Ballando con le stelle.

