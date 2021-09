Gf Vip, Sonia Bruganelli brutale: "Non so chi sia". Il concorrente umiliato, un caso a Canale 5

06 settembre 2021 a

Manca ancora qualche giorno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, ma Sonia Bruganelli è già entrata nei panni di opinionista ufficiale, lanciando frecciatine dai suoi social. Sarà lei, infatti, insieme ad Adriana Volpe, a stuzzicare i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis, però, non ha perso tempo e ha già commentato la lista dei futuri inquilini della casa, che è stata resa ufficiale proprio oggi.

Dopo aver pubblicato sulle sue storie Instagram la foto della cover di Tv Sorrisi e Canzoni con il cast al completo, la Bruganelli ha scritto: "Uno non so davvero chi sia...". Poi ha aggiunto un po' di ironia, probabilmente per evitare di scatenare fin da subito delle polemiche: "Diventerà sicuramente il mio preferito, vedrai!", ha continuato riferendosi allo sconosciuto. Che, però, non si sa chi sia. Non è chiaro, insomma, a chi fosse indirizzato il commento dell'opinionista.

La 47enne, comunque, sembra davvero pronta a gettarsi in questa nuova avventura, che avrà inizio fra sette giorni esatti. La carica e la grinta di certo non le mancano. I concorrenti del reality saranno 22 e tra di loro ci sono diversi personaggi dello spettacolo attesi e confermati come Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, ma anche qualche piccolo colpo di scena.

