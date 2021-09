Morning News, raptus di Mario Giordano: si alza dalla sedia e inizia a correre urlando come un matto, conduttrice di sasso

07 settembre 2021 a

a

a

Ancora una volta Mario Giordano si fa riconoscere. Ospite di Morning News, il programma mattutino di Canale 5, il conduttore di Rete Quattro si è alzato dalla sedie e si è messo a correre per tutto lo studio. Allibita e divertita la conduttrice Simona Branchetti. Giordano è stato invitato nella puntata del 7 settembre proprio per parlare dell'inizio della nuova edizione del suo Fuori dal Coro. Ed ecco che il giornalista ha creato il caos. "Donato", si è messo a gridare Giordano mentre la Branchetti è stata presa in contropiede.

"Mohammed, prende soldi pubblici e non paga l'affitto": scandalo italiano, le urla di Mario Giordano | Video

E sono stati pressoché inutili i tentativi di placare il giornalista e riportare la calma di fronte alle telecamere. Ad un certo punto Giordano si è anche avvicinato ai cameramen urlando ai telespettatori che il suo programma Fuori dal Coro andrà in onda stasera alle 21.20 su Rete 4.

"Hai provato a farci chiudere, eh?". Giordano tra i cartonati di "pagliaccio" Speranza: che stoccata

L’ospite si è poi riaccomodato e la conduttrice ha lanciato, sempre con fatica, la pubblicità. Insomma, nulla di nuovo per Giordano che ogni martedì intrattiene i telespettatori con le sue inchieste. Fuori dal Coro tornerà e - promessa del conduttore - più scomodo di prima. Tanti infatti gli scandali che vedremo denunciati in quest'edizione ricca di novità.

"Con quella sua vocina da bambino". Vittorio Feltri, i segreti dietro le quinte di Mario Giordano: perché la sinistra lo detesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.