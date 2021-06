Fuori dal Coro, Mohammed? "Prende soldi pubblici e non paga l'affitto". Mario Giordano, le urla per lo scandalo

02 giugno 2021 a

Lunghissima la lista degli occupatori abusivi di case. A occuparsene è Mario Giordano che, durante Fuori dal Coro su Rete Quattro, manda in onda il dramme di moltissime famiglie. L'ultima è quella di Antonia, una signora di Bolzano. "Antonia - spiega nella puntata del primo giugno il conduttore - ha affittato la sua casa a Mohammed, l'occupatore con il sussidio del comune". Nel dettaglio si tratta di "10mila euro nel 2019 e 2.700 nel gennaio 2020". L'uomo però ha smesso di pagare l'affitto alla signora.

"Mohammed prende i soldi pubblici, i vostri soldi, i soldi dei contribuenti - si sfoga Giordano - come contributo locazione e non paga la signora Antonia: risultato Mohammed sta in casa sua indisturbato e Antonia non ha i soldi e le hanno staccato l'acqua, è dovuta andare via da casa sua". Ma non finisce qui, perché Giordano prosegue: "Cosa dicono le istituzioni? Perché? Perché la signora non ha diritto all'aiuto e Mohammed, profugo accolto, per carità, ma che non paga le tasse e ha precedenti penali che viene sospettato di ogni cosa e minaccia, viene aiutato?".

A dare una risposta ci ha pensato il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi: "Gli è stato riconosciuto il titolo di profugo e quindi per legge provinciale è equiparato a un cittadino italiano". Incalzato dall'inviata di Rete Quattro il primo cittadino si indispettisce: "Io faccio un altro lavoro, non riconosco alcun errore, lo deve riconoscere chi quell'errore l'ha fatto". E a quel punto la giornalista viene messa in contatto con la direttrice dei servizi sociali di Bolzano, Liliana Di Fede. È quest'ultima ad ammettere lo sbaglio: "Magari abbiamo sbagliato, potevamo subito interrompere il pagamento, ma gli operatori non sono andati subito con la mannaia". Eppure le minacce giunte ad Antonia da parte di Mohammed sono chiarissime: "Se apri o ti avvicini alla porta, io ti sparo", sono state le parole mandate in onda.

