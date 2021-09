Rai, Pierluigi Diaco? "Dicono sia in quota di un partito...". Lo provocano e risponde così: magistrale

09 settembre 2021 a

Si confessa a tutto campo, Pierluigi Diaco, che presto tornerà in onda su Rai 2: l'appuntamento è per il prossimo 14 settembre, alle 23.05, con Ti Sento. Dunque il ritorno in radio, su Radio 2, da lunedì 13 tutti i giorni dalle 20 alle 21. E Diaco si confessa in una lunga intervista a TvBlog, dove in particolare si concentra sul suo nuovo programma, Ti Sento, spiegando l'impianto del format e chi collaborerà con lui.

Ospiti annunciati il calciatore Leonardo Spinazzola, Claudia Koll, Rocco Siffredi, Milena Vukotic, Lorella Cuccarini, Lino Banfi, Manuela Arcuri e, insieme, Ornella Muti e Naike Rivelli. Insomma, staremo a vedere.

E Diaco, quando gli ricordano come abbia recentemente rivendicato la sua televisione distesa, lenta, insomma differente, ecco che risponde: "Non rivendico una patente di diversità, non sono certo io a dovermela dare. Ma tento di fare una tv artigianale e seguo l’intero sviluppo produttivo dei miei programmi. Può piacere o no, ma è fatta con sincerità e rispetto - rimarca -. Non credo nelle scalette e nei copioni. È una tv improvvisata. Nella primavera del 2022 saranno 30 anni di radio, nel mio percorso ho imparato ad ascoltare. È la cosa che mi piace di più. Finalmente in radio e in tv riesco a fare un programma che assomiglia molto alla mia personalità ed è il punto di svolta di una seconda vita professionale in cui ho trovato il baricentro".

Nella lunga intervista, curiosa e netta anche la risposta finale del conduttore. Gli ricordano che "se lavori in Rai, sei in quota di un partito". E gli ricordano anche che "lo dicono di molti, talvolta anche di te". Secca la risposta: "La mia matricola Rai risale al 1996. Sono cambiati direttori e governi ed io continuo a lavorare in questa azienda. Francamente la retorica su questo argomento è una delle cose che mi annoia di più. Ma di che stiamo parlando?", taglia corto Pierluigi Diaco.

