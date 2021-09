Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio: “Perché ricomincio da qui”, come si ripresenta in tv

09 settembre 2021 a

a

a

Paolo Del Debbio ha deciso di aprire la nuova stagione di Dritto e Rovescio da Bergamo. “Perché ricomincio da qui? Perché questa è stata la città simbolo del disastro del Covid”, ha dichiarato il conduttore di Rete 4 che ha quindi deciso di raccontare la nuova realtà in cui viviamo partendo proprio da dove tutto ha avuto inizio un anno e mezzo fa.

Il ritorno di Del Debbio? Una bomba contro Mario Draghi: le indiscrezioni da Mediaset

“Per citare un brano della mia amica Orietta Berti - ha aggiunto Del Debbio - abbiamo risolto un grande problema ma ce ne sono rimasti mille. Questo fotografa un po’ la nostra situazione attuale. Abbiamo avanti a noi l’inizio della scuola, la campagna vaccinale che deve continuare, il problema di chi non vuole vaccinarsi e anche il problema di come sistemare questa storia del Green pass, che ha provocato un vero e proprio casino in certe situazioni. Vediamo come si prosegue da ora in poi”.

"Far sbarcare disperati non è solidarietà". Altri 572 immigrati in Sicilia, Del Debbio e Meloni svelano la vergogna-Ue

Del Debbio è andato a raccogliere le testimonianze delle persone comuni tra il mercato cittadino, i bar e le scuole. Poi l’ingresso in studio, con il conduttore che ha dichiarato: “Ricominciamo stasera con la nostra trasmissione e naturalmente non devo neanche dirvi cosa ci caratterizzerà. Ci piace guardare le cose dal basso piuttosto che dall’alto, ormai ci conoscete”.

"Io ho senz'altro ragione e lui senz'altro torto". Del Debbio ammutolisce Rosato, sconcerto e risate in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.