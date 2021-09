Dedicato, crollo emotivo di Serena Autieri: "Quando sono entrata...", scoppia in lacrime su Rai 1

10 settembre 2021 a

a

a

Un'ultima puntata all'insegna della commozione. Serena Autieri ha chiuso la stagione del programma Dedicato, in onda su Rai 1, tra le lacrime. "Sono pronta a piangere", aveva dichiarato all'inizio della puntata del 10 settembre per poi passare a i ringraziamenti del caso: "Iniziamo ringraziando il direttore Stefano Coletta e il vicedirettore Giovanni Anversa che oggi è qui. È stata un’esperienza per me incredibile, grazie".

"Dicono che sia in quota di un partito...". Lo provocano? E Pierluigi Diaco risponde così: magistrale

Inevitabili i complimenti di Gigi Marzullo, che ha affiancato l'attrice per tutta la durata dell'esperienza. "Devo dire che gli ascolti ti hanno premiata, hanno premiato tutti, ma l’importante non è il premio degli ascolti, ma il premio degli ascolti con un certo tipo di televisione". Per il giornalista Dedicato ha saputo fare una televisione "costumata, che regala armonia, simpatica, quiete".

"Ma quale favola? Roba da vomito". L'ex di Non è la Rai sgancia la bomba: da Ambra a Laura Freddi, testimonianza-choc

Ma l'emozione è arrivata ai saluti finali. "La prima volta che siamo entrati in questo studio - ha detto la Autieri - e già piango, l’estate era già cominciata, faceva caldo e nell’aria abbiamo sentito una brezza leggera". Poi, il riferimento alle limitazioni imposte dal coronavirus: "Siccome gli abbracci non si potevano e non si possono ancora dare, abbiamo cercato un modo per abbracciare, suonare, dedicare le canzoni alle persone a cui vogliamo bene". Infine il commento di Marzullo che ha ammesso che tra l'attrice e la Rai "la storia d’amore è appena cominciata".

“Bella scelta, caro Alfonso“. Signorini massacrato dall'ex Gfvip: chi ha buttato dentro la casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.