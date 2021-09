Grande Fratello Vip, Caterina Balivo e la grave accusa di Manila Nazzaro: "Cosa mi ha fatto in tutti questi anni"

10 settembre 2021 a

Manila Nazzaro parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip. Nel suo video di presentazione ha attaccato: Caterina Balivo. Facendo il nome della conduttrice come persona che non vorrebbe nella Casa ha riportato alla luce una vecchia antipatia fra le due, che è reciproca. La Nazzaro ha spiegato che cosa è successo con Caterina Balivo. Non sono mai riuscite a legare sin dai tempi di Miss Italia. La Nazzaro vinse il concorso nel 1999 e la Balivo si classificò al terzo posto.

“L’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vite e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte”, ha affermato la Nazzaro.

Durante Miss Italia 2019, in cui erano entrambe ospiti, la Balivo non ha fatto il nome della collega sebbene fosse lì al suo fianco. Parlando del concorso del 1999, ha spiegato La Nazzaro, la conduttrice di Vieni da Me pare abbia detto “c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo”. Ma non è tutto. “So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate. È accaduto anche a Vieni da me. Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi. E perché tutto questo?”, si chiede la Nazzaro.

