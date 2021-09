Gf vip, le Princess mettono in imbarazzo Alex Belli: “Caccia fuori gli addominali...”

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

Ingresso scoppiettante. Le tre Princess, che dicono di avere reali nell’albero genealogico direttamente dall’utimo imperatore di Etiopia, entrano in Casa del Gf Vip in modo rocambolesco. Prima incontrano all’ingresso Alex Belli, con un gustoso fuoriprogramma sui suoi addominali, e non solo. La prima domanda è imbarazzante: “Tradisci?” Tutto arriva in diretta. Tutto fa aumentare l’imbarazzo.

Poi le principesse si calano all’interno di un tubo strettissimo e lungo. Scena tipica da Grande vip. Ed accade di tutto anche perché loro dicono di essere alla ricerca di un uomo “bono”. Insomma, addominali, glutei sodi e chi più ne ha più ne metta. Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, le tre concorrenti che completano in parte il quadro del Gf vip, troveranno l’amore vero? I primi vipponi presenti nella casa restano senza fiato quando le vedono per la prima volta. Anche, perché, inutile negarlo l’etichetta vip non è proprio cosi adatta. Chi di voi le conosceva? Forse qualche esperto di storia che sa tutto sull’imperatore di Etiopia? Strano ma vero.

Clarissa e Lucrezia sono sconosciute al mondo dello spettacolo. Nessuno sa qualcosa sul loro conto, ma sono state promosse a vip. Jessica, invece, ha partecipato nel 2017 a “Riccanza”, nella stessa edizione con Tommaso Zorzi. Più che Gf fratello, come dice Costanzo, è un grande condominio dove tutti si conoscono e tutti ascoltano attentamente quello che accade.

