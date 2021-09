Otto e Mezzo, imbarazzo da Lilli Gruber: come sorprende Massimo Cacciari in diretta

15 settembre 2021 a

a

a

Attimi di distrazione per Massimo Cacciari che a Otto e Mezzo, mentre Lilli Gruber parla, controlla il telefono. Accade nella puntata del 15 settembre, quando su La7 si parla di vaccino e Green pass. Chiare le idee del filosofo che da sempre denuncia l'obbligatorietà di fatto alla vaccinazione contro il Covid. A un certo punto, dopo aver mandato in onda il servizio, la Gruber torna in studio chiedendo la parola proprio a Cacciari.

"Sbagliato". Terza dose e Green pass, la Viola riprende Figliuolo: "Si abbia il coraggio di chiamarlo obbligo vaccinale"

Peccato però che l'ex sindaco di Venezia venga sorpreso dalle telecamere mentre butta un occhio al cellulare e non si accorge di quanto sta accadendo. "Cacciari, niente. Andiamo su Stefano Feltri", cerca subito di intervenire la conduttrice lasciando poi la parola al direttore de Il Domani.Proprio con Stefano Feltri Cacciari si lascia andare a un vero e propria botta e risposta.

"La baggianata di Draghi, sapete chi mi ricorda?". Insulti e farneticazioni, crisi di nervi per Travaglio da Lilli Gruber | Video

"Non so chi sia il direttore in studio", dice il filosofo. "Come no, ho chiesto se voleva scrivere per il mio quotidiano", replica il giornalista. "No, non so davvero chi sia - dice Cacciari -. Comunque questo governo non è autorevole per niente, non ha ottenuto un consenso informato. Il direttore in studio ha letto i dati dell'Aifa?". "Sì li ho letti e ci sono solo quattro morti di vaccino", controbatte mentre Cacciari smentisce tutto e la Gruber tenta invano di riportare la calma.

"Lo dicono i sondaggi". Incubo rosso, la profezia di Paolo Mieli: ecco che cosa ci aspetta, il peggiore dei ribaltoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.