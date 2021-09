Storie Italiane, la Boccafoschi: "Il medico dice di non farlo". Sparata sul vaccino, la Daniele sbotta

Francesco Fredella 16 settembre 2021 a

"Dopo il parto mi vaccinerò subito", parola di Ornella Boccafoschi a Storie Italiane. Puntata, quella condotta da Eleonora Daniele su Rai 1, tutta dedicata ai vaccini. E intervengono anche due ballerine di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Entrambe sono in dolce attesa. “Il mio medico mi ha consigliato di aspettare, non sapendo che effetti avrebbe potuto avere il vaccino sul bambino”, dice Ornella Boccafoschi. Ma la sua opinione non convince la giornalista veneta che dice: “Mi sembra assurdo ma ora ne parliamo con i nostri ospiti”. Ma la ballerina ribatte: "Lo farò appena partorirò".

La Daniele è molto colpita dalle due donne in studio e torna indietro nel tempo quando era in dolce attesa di Carlotta (nata a maggio del 2020, in piena pandemia). “Sei bellissima”, dice Eleonora ad Ornella. “Siete sempre bellissime ma adesso lo siete ancora di più”, puntualizza. Le due ballerine, che non saranno presenti nel programma di Milly Carlucci, sono emozionatissime.

Nel corso della puntata di Storie italiane, tra l'altro, la Kiununen svela il sesso del bebè rispondendo ad una domanda di Eleonora Daniele - alla prima settimana della nuova edizione del suo Storie italiane porta a casa un altro scoop. Milly Carlucci, invece, almeno per questa edizione, dovrà fare a meno delle due ballerine in dolce attesa.

