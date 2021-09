Forum, Barbara Palombelli sul femminicidio: "Forse un comportamento esasperante della donna?", parole pesantissime

16 settembre 2021 a

Barbara Palombelli durante la puntata di Forum del 16 settembre ha affrontato il femminicidio analizzandolo da un altro lato. "A volte è lecito anche domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte?", ha chiesto durante il programma in onda su Rete Quattro. La conduttrice ha parlato degli ultimi sette giorni in cui in Italia sono state uccide sette donne. Da qui quella che lei stessa ha definito "una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi".

Le parole della Palombelli, già destinate ad alzare il polverone, sono state utilizzate per introdurre la causa del giorno. Al centro i coniugi Rosa e Mario, con la prima che chiede la separazione dal marito (assolto penalmente) per essere stata negli anni sottoposta a violenze. Un argomento molto sensibile.

Proprio ieri, mercoledì 15 settembre, nel vicentino è stata uccisa una giovane madre di 21 anni, Alessandra Zorzin. La ragazza è stata trovata morta in casa dal marito. In serata l’uomo ricercato per il delitto, un quarantenne guardia giurata conosciuto da poco, si è suicidato in auto con un colpo di pistola dopo una giornata di fuga.

