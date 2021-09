Forum, Barbara Palombelli e l'impensabile retroscena su Chiara Ferragni: dove l'hanno beccata

13 settembre 2021 a

Barbara Palombelli fa ritorno su Rete Quattro con Forum. La prima puntata della nuova stagione è andata in onda lunedì 13 settembre. Ad anticipare qualcosina era stata la conduttrice che aveva annunciato la presenza di due novità: Silvia e Ludovica. Queste ultime sono state scelte tra le laureate in legge che stanno preparando il concorso in magistratura. "Per me stare in mezzo ai giovani è stata la chiave", ha detto la Palombelli svelando il segreto del suo successo.

La prima puntata di Forum della stagione 2021-2022 ha trattato un tema di grande attualità: gli influencer. E per introdurre l’argomento la conduttrice ha raccontato un retroscena impensabile sulla regina dei social, Chiara Ferragni. Per lei la conduttrice ha avuto solo belle parole, ricordando che la moglie di Fedez non è figlia di personaggi famosi, ma che è riuscita a ottenere un grandissimo successo grazie alla sua tenacia. La Palombelli ha poi raccontato di aver incontrato Diego Della Valle, il patron della Tod’s, che a sua volta le ha raccontato un aneddoto sull’influencer da 24 milioni di follower.

"Chiara era una delle ragazzine che venivano alle nostre sfilate senza biglietto" ha detto Della Valle per poi aggiungere che la Ferragni stava ore sotto il sole insieme ad altre ragazze nella speranza di entrare. Ogni tanto l’imprenditore ed il fratello, mossi a compassione, le facevano entrare. Lui la conosce dunque sin da bambina. Oggi la Ferragni è addirittura nel consiglio di amministrazione della nota azienda di Della Valle. Una storia simile a quella della ragazza che, nella prima storia di Forum, ha lasciato la famiglia per inseguire il suo sogno di influencer.

