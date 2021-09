Tu si que vales, l'urlo di Sabrina Ferilli: "Mi hai rotto il ca***", ospite brutalizzato in prima serata

19 settembre 2021 a

a

a

Attimi di tensione in studio a Tu si que vales, il programma di Canale 5 tornato in onda sabato 19 settembre e condotto da Maria De Filippi. In giuria, come sempre, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare. E la tensione ha visto come protagonista proprio la mitica Ferilli.

Belen Rodriguez, "atteso il suo arrivo": dopo il parto subito in tv, ecco chi la cerca

Il punto è che i giudici sono stati chiamati ad assistere a una prova esterna di notte. Per arrivare alla location dell'esibizione, hanno dovuto camminare lungo un sentiero di campagna, rigorosamente al buio. Ma sul percorso ecco spuntare una sorta di folletto con mantello, un poco inquietante. E la Ferilli, colta da un attacco di paura, lo minaccia. E non è finita.

Caduta Libera, segnatevi questa data: Mediaset taglia i tempi, la scelta su Gerry Scotti

Già, perché poco dopo, nel corso dell'esibizione di una coppia di artisti, ecco ripalesarsi il medesimo folletto. E a quel punto Sabrina Ferilli sbrocca. "Che fai?", le chiede la De Filippi. E l'attrice, esasperata, si lascia andare: "Mi hai rotto il ca***". Insomma, non usa giri di parole: la solita Sabrina Ferilli, irresistibile e sempre dritta al punto.

Amici? Non proprio: Maria De Filippi finisce su Rai 1. Un clamoroso colpo di scena per Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.