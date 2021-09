Domenica In, l'orrore contro Loretta Goggi: aggressione e insulti, "E' arrivato il momento che te lo fai"

19 settembre 2021 a

Ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, Loretta Goggi è tornata a parlare del suo addio al mondo del web. Qualche giorno fa, infatti, la cantante aveva fatto sapere che avrebbe lasciato il mondo della rete dopo gli insulti e le aggressioni ricevute a seguito della performance a Verona durante i Seat Music Awards. La Goggi aveva cantato il suo successo, "Maledetta primavera", e proprio parlando della sua performance, alla Venier ha detto: "Una cosa meravigliosa, la cantavano tutti, mi sentivo Vasco Rossi, cose che succedono ai concerti rock. Avevo deciso di non interpretarla più perché legata a ricordi meravigliosi ma il risultato è stato eccezionale".

Il problema si è presentato il giorno dopo l'esibizione, quando la cantante ha aperto internet: "La festa mi è stata rovinata il giorno dopo sulla rete, sono rimasta ferita. Non ho un profilo social, ho un sito tenuto da altre persone, il resto non è mio né curato da me. Trovare sul mio sito le aggressioni ricevute per interpretazione, trucco, vestito, mi ha fatto rimanere malissimo".

L'artista ha fatto qualche esempio degli insulti ricevuti: "La strega di Biancaneve”, “Se non ti sei fatta un ritocchino è il momento che te lo fai”. E molto altro ancora. "Poi l’attacco per aver cantato in playback, cosa che hanno fatto molti gruppi - ha continuato Loretta Goggi -. Non voglio più leggere cose del genere e ho deciso di chiudere, mi godo la vita a fianco delle persone che mi vogliono bene. Se ingrandisci poi le immagini profilo di chi ti fa certe critiche ti rendi conto che evidentemente specchi a casa non ne hanno. Ringrazio la parte di web che mi ha difeso e si è schierato dalla mia parte".

