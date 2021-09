Striscia la notizia, la prima foto delle veline Giulia e Talisa: vestite così, uno "tsunami"

21 settembre 2021 a

"Piena di novità". Su Twitter Striscia la notizia, attraverso il suo profilo ufficiale, annuncia l'avvio vicino della attesissima, nuova edizione. E la copertina, in tutti i sensi, non poteva che essere per le nuove veline del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Ormai simbolo della tv italiana, il ruolo "della mora e della bionda" sul bancone, tra sorrisi, stacchetti e coreografie scatenate, ha lanciato carriere clamorose come quelle di Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta, Giulia Palmas. Tutte finite direttamente nell'immaginario degli italiani.

Ultime, e vere e proprie ragazze dei record, sono state Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Al loro posto, ecco due giovanissime debuttanti, già vista ad Amici di Maria De Filippi: sono le splendide Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnini, che sul settimanale TelePiù regalano un conturbante primo "scorcio" da veline. In abito nero l'una, e bianco l'altra. Gonna cortissima, fisico perfetto e sorriso smagliante. Soprattutto, un ritorno all'antico visto che Shaila e Mikaela avevano temporaneamente messo in soffitta la tradizionale distinzione cromatica delle chiome.

E già gli esperti di gossip si sono messi all'opera per scavare sul passato sentimentale delle due giovani star, ricordando come Giulia, classe 1999, abbia avuto un flirt con un altro protagonista di Amici, Riky Marcuzzo, suo compagno nella scuola di Maria. Talisa, invece, classe 2001, ha avuto una storia con il ballerino Javier Rojas e ora fa coppia fissa con Mike Cugnata.

