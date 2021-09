Fuori dal Coro, Mario Giordano ridicolizza Roberto Speranza: "Guardi dentro a quest'ambulanza", immagini tostissime

22 settembre 2021 a

a

a

Si parla di coronavirus a Fuori dal Coro nella puntata in onda martedì 21 settembre. Qui Mario Giordano non può che tirare in ballo il ministro della Salute, Roberto Speranza. A lui è dedicato un intero servizio del programma di Rete 4 che mostra l'ennesima falla nella sanità italiana. "Va bene il virus - esordisce il conduttore -, va bene l'emergenza ma bisogna anche pensare agli altri malati". Poi il riferimento a Speranza: "Caro ministro ci sono ambulanze che cadono a pezzi mentre quelle nuove sono ferme, chiuse nei cellophane. È possibile quello che abbiamo scoperto a Roma?".

"Con quella sua vocina da bambino". Vittorio Feltri, i segreti dietro le quinte di Mario Giordano: perché la sinistra lo detesta

E dalle immagini sembra proprio di sì. Nelle ambulanze gestite dall'Ares (l'Azienda della Regione Lazio che gestisce l'emergenza sanitaria) si vedono barelle e sedili rotti, vetture che contano 270 mila chilometri, cinture che non funzionano. Insomma, il peggio del peggio. "Eppure - spiega l'inviata di Giordano - le ambulanze ci sono. A giugno il presidente del Lazio Nicola Zingaretti mostrava i 33 nuovi mezzi per il pronto soccorso".

"Misure sempre più liberticide". Furia Giordano contro la gestione del Covid: "Mi chiedo se si possa fare qualcosa di più" | Guarda

Lì dove erano però rimangono. Ad oggi infatti la maggior parte è rimasta inutilizzata. Quanto basta per far indignare il conduttore che al rientro in studio affronta un altro tema indigesto per Speranza: le tempistiche per curare gli altri pazienti non Covid. "Siamo qui nella sua Regione, Speranza, in Basilicata, e senta un po' cosa succede". Per una visita cardiologica infatti i tempi di attesa sono di circa tre mesi. La ragione? "Questi sono i tempi".

"Perché vuole Draghi al Quirinale". Giordano svela il vero piano di Salvini: un clamoroso sgambetto a Pd e M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.