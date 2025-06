Mario Giordano, "state attenti": scatenato sull'immigrazione

Referendum, cittadinanza e tanto altro nel corso dell'ultima puntata di È Sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sui quesiti proposti dalla sinistra in occasione del voto dello scorso 8 e 9 giugno. Una disfatta di proporzioni cosmiche, che invita gli analisti a riflettere sull'orientamento degli italiani riguardo, per esempio, al tema dell'accesso alla cittadinanza agli stranieri.

"Dico semplicemente che viviamo in un momento in cui c'è una forte richiesta di tutti i cittadini... state attenti, perché i Referendum ci hanno detto che anche quelli che seguono Landini e la sinistra poi quando votano sull'immigrazione votano in un certo modo - ha spiegato Mario Giordano ai telespettatori di Rete 4 -. Quindi stanno chiedendo il rispetto delle regole perché quelle regole sono state... quanti immigrati con il decreto di espulsione, che stracciano, abbiamo per le nostre strade? Siccome questo è stato esagerato, abbiamo una forte richiesta di rispetto delle regole. Poi se viene fatto male, denunceremo tutto. Ma io difendo il principio che far rispettare le regole che in uno Stato si entra in modo regolare e ci si sta in modo regolare non è sbagliato".

Dello stesso avviso anche Mauro Corona: "Volevo dire una cosa più profonda e anche più inquietante. Questo risultato sulla cittadinanza entro i 5 anni... non solo è fallito il referendum, ma se andiamo a vedere sotto le foglie non li vogliono nemmeno... non dopo i cinque anni, ma l'idea generale non li vogliono nemmeno i forestieri. Questa cosa qui nasconde un'idea più profonda: che non li vogliono nemmeno in Italia. Non dopo i cinque anni. Bensì mai non li vorrebbero. E questo vale anche per molta gente di sinistra. Questo è il risultato sotto le foglie".