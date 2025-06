Otto e Mezzo, Caracciolo: "Ecco perché Israele ha colpito la tv di Stato iraniana"

Ma a tenere banco è il colpo inferto alla tv iraniana da parte dell'esercito israeliano. L'Idf ha confermato ufficialmente l'attacco alla sede della televisione di Stato a Teheran, sostenendo che "il centro comunicazioni del regime iraniano è stato utilizzato dalle forze armate iraniane per attività militari". L'esercito dichiara inoltre che "il centro è stato utilizzato dalle forze armate per promuovere operazioni militari sotto copertura civile, utilizzando mezzi e risorse proprie. Prima dell'attacco, l'Idf ha avvertito la popolazione, anche tramite telefonate". E a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber, Lucio Caracciolo spiega il motivo di questo attacco: "Israele ha colpito la tv di Stato anche per cercare un colpo ad effetto, per intimorire gli obiettivi ma anche per sollevare quella parte dell'Iran che vuol rovesciare il regime". Insomma, Israele alza il tiro e lo fa per dare anche speranze all'Occidente che deve combattere contro un nemico oscuro che prepara l'atomica.