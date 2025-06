Fuori dal coro, "macelleria islamica": l'orrore della Festa del sacrificio in Italia

Gli islamici se ne infischiano delle nostre leggi. Nonostante la macellazione clandestina sia un reato, tutto è lecito durante la festa del sacrificio. Lo dimostra un servizio di Fuori dal coro in onda mercoledì 11 giugno su Rete 4. "Per il rito islamico te la uccide il marocchino che ho qua", spiega un uomo prima di ammettere che si tratta di macellazione clandestina. Almeno fino a quando le telecamere del programma di Mario Giordano sono nascoste. Poi le cose cambiano. "Cavati dai cog***", urla mentre il giornalista gli chiede "perché continua a fare macellazione clandestina".

Peccato però che la macellazione clandestina sia un reato, in quanto consiste nell'uccisione di animali per la produzione di carne in luoghi non autorizzati o in violazione delle normative vigenti. Questo reato è punito sia per i rischi sanitari che per il mancato rispetto delle regole sulla protezione degli animali.