L'aria che tira, Massimo Giletti imbarazza Myrta Merlino: "Vedo che Tardelli...". Sì, proprio quello

Fuochi d'artificio a L'aria che tira su La7 tra Massimo Giletti e Myrta Merlino. Il conduttore di Non è l'arena sta per ripartire con nuovo posto in palinsesto, passato dalla "sua" domenica alla difficilissima prima serata del mercoledì povera di talk ma tradizionalmente cannibalizzata dal calcio (parte il 29 settembre, tra una settimana esatta).

L'amica Myrta, tra le pochissime colleghe di La7, parola di Giletti, a stargli accanto nei giorni durissimi in cui è stato minacciato dalla mafia e messo sotto scorta, se lo coccola e scherza: "È tornato Massimo Giletti, era da parecchio tempo che non vedevo il mio amico Massimo. Dalla settimana prossima lo rivediamo in onda il mercoledì". Quindi, rivolgendosi al conduttore: "È una emozione, da quanto tempo non ci vediamo io e te, un secolo?". Risposta sorniona di Giletti: "Dalla domenica, adesso è mercoledì".

Il confronto prosegue tra frizzi e lazzi, anche piuttosto piccanti. "Ti stai allenando, torni in onda mercoledì sera", lo punzecchia ancora Myrta. "Vedo che Tardelli (Marco Tardelli, compagno della Merlino, ndr) ti ha tenuto molto bene a livello di allenamento, siamo allenati", ribatte Massimo, con sguardo malandrino. E la Merlino, dopo qualche secondo di sbandamento, è brava a riportare in una carreggiata meno compromettente la mattinata.

"Cosa pensi delle persone in questo momento?". "Io sono sempre accusato di essere populista, ma quando si trattò di scegliere tra Gesù e Barabba ricordo sempre che la gente gridò Barabba. Amo la gente ma non amo la piazza, le derive che possono prendere. Sono molto attento però a non stare nei palazzi, bisogna saper ascoltare la terra".

