Oggi è un altro giorno, perde sangue in diretta: paura per Serena Bortone, stop alla diretta

Spavento per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Mentre stava intervistando il suo ospite, Tullio De Piscopo, la conduttrice ha avuto uno spiacevole imprevisto. In particolare, ha avuto un problema di epistassi e ha iniziato a sanguinare dal naso. Per alcuni istanti i telespettatori hanno visto del sangue colare sulle labbra della Bortone, che in un primo momento ha cercato di tamponare con le mani.

A un certo punto, però, la telecamera ha smesso di inquadrare la conduttrice e si è soffermata sull’ospite, che ha continuato l’intervista mentre la Bortone si è aiutata con dei fazzoletti. Già all'inizio della puntata, in realtà, la presentatrice si era mostrata visibilmente raffreddata. L'incidente, poi, ha allarmato i telespettatori. Ma dopo alcuni attimi di agitazione, Serena Bortone ha voluto tranquillizzare tutti chiarendo: “Sono raffreddata, un po’ acciaccata ma presente a me stessa".

L’imprevisto, comunque, è stato gestito molto bene non solo dalla conduttrice, che immediatamente si è ripulita cercando di tamponare il sangue, ma anche dall’ospite Tullio De Piscopo, che ha richiamato la telecamera su di sé e continuato l’intervista. Tra gli altri ospiti della Bortone, poi, c'è stata Violante Placido, che ha parlato soprattutto di "Fino all’ultimo battito", la nuova fiction di Rai 1 che andrà in onda questa sera, 23 settembre, a partire dalle 21.25.

