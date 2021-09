Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna in tv. Subito massacrato da Gianni Sperti: "Ma cosa pensi di fare?"

Francesco Fredella 24 settembre 2021 a

E si torna a parla di Giorgio Manetti, lo storico ex di Gemma Galgani (dopo il lui il nulla, la dama non ha trovato più l'amore). Adesso Gianni Sperti rompe il silenzio e a Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - tira in ballo Giorgio Manetti. In un'intervista al Magazine del programma parla di tutto quello che accade in studio, e fuori dopo le registrazioni. “Un vero spettacolo”: dice Gianni. Insomma, Tina adesso si diverte e Gianni ammette che con lei c'è una certa complicità. Poi parla di Andrea Nicole: Sperti parla di “una bella storia d’amore”, che potrebbe essere molto presto al centro della nuova edizione. Invece, su Joele nutre qualche dubbio. “Non riesco ancora a inquadrarlo, secondo me non si è dato completamente con naturalezza”, racconta.

Non sono mancati sospetti, dopo le puntate, a causa di alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata. Gianni parla di tutti, senza freni. Promuove Roberta definendola “sveglia e decisa”. Ma il capitolo più importante, e forse più atteso, è quello legato alle dichiarazioni rilasciate da Giorgio Manetti, che ha elogiato Isabella Ricci. Pare che voglia conoscerla, senza tornare in tv. Sembra un capitolo chiuso definitivamente per il Gabbiano.

Non dimentichiamo, però, che tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti non mancano gli attriti. Vere e proprie frizioni. "Bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l’antagonista di Gemma”, puntualizza. Gianni, poi, racconta la sua situazione sentimentale: "Sono single". Capitolo chiuso.

