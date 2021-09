Uomini e Donne, cavaliere 91enne in imbarazzo: "Non riesco...", il gesto davanti a Maria De Filippi

24 settembre 2021 a

a

a

Un gesto di Maria De Filippi ha commosso i telespettatori di Uomini e Donne. Alessandro, cavaliere del Trono Over che ha 91 anni, sta portando avanti una conoscenza con Pinuccia, con la quale ha fatto diverse uscite: Canale 5 ha mandato in onda un video sull’ultima, dalla quale traspare la grande serenità con cui i due stanno vivendo la loro conoscenza.

"Ma cosa pensa di fare?". Giorgio torna in tv, subito massacrato da Gianni Sperti: gelo su Canale 5

Una serenità che emoziona i presenti in studio e il pubblico a casa. Nel corso dell’esterna davanti alle telecamere, a un certo punto l’anziano uomo ha fatto notare alla compagna che entrambi hanno telefoni di vecchia generazione, troppo vecchi per mandarsi foto quando non sono insieme. Per questo motivo il cavaliere ha fatto sapere di avere intenzione di comprare uno smartphone per Natale. A questo punto si è intromessa la De Filippi, che ha chiesto all’uomo quale telefono ha: lui glielo ha mostrato con leggero imbarazzo, è uno di vecchia generazione.

"Sembri un ragno. Al massimo...". Mirko umiliato dalla Celentano: lui in lacrime, scena brutale

“Non sono stato capace di aggiornarmi”, ha dichiarato Alessandro. Ma la De Filippi ha fatto un gesto importante: “Te lo regaliamo noi”. Il cavaliere ha ovviamente ringraziato, ma subito gli è sorto un dubbio: “Posso mantenere il mio numero di telefono?”. La conduttrice di Uomini e Donne gli ha spiegato tutto: presto sarà anche lui in grado di utilizzare uno smartphone di nuova generazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.