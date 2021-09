Tale e quale show, Alba Parietti imita Damiano dei Maneskin: "Terrificante, ora ho capito perché...". Finisce in rissa

Francesco Fredella 25 settembre 2021 a

"Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati", ironizzato Giorgio Panariello. La performances di Alba Parietti a Tale e quale show inizia male. Malissmo. "Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano dei Maneskin ad Alba Parietti penso che sia stata una sfida troppo forte per lei. Ho visto di peggio però".

Ma anche gli altri giurati la asfaltano. Cristiano Malgioglio, prima di tutto, spara una cannonata. "Male, male, male, male. Io amo molto Alba, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante. Una donna che imita un uomo...? Sei stata terrificante, ma anche coraggiosa! Settimana prossima sai chi dovresti imitare? Mick Jagger! Un consiglio da amico? Cantare Je T’aime…Moi Non Plus", tuona.

La Parietti incassa il colpo. Già la settimana scorsa si era tappato le orecchie quando la Parietti imitava Loredana Bertè. Tra loro, secondo rumors, ci sarebbero state vere e proprie tensioni.

Alba, in una recente intervista, aveva parlato benissimo di Damiano: suo idolo. "La mia icona sexy in questo momento è Damiano dei Maneskin. Vorrei essere lui. Ho una cotta pazzesca sul piano artistico per questa persona. Sognare non è peccato. Tra tutte le doti che ha, lo abbiamo visto ambiguo tipo Marinelli in Jeeg Robot, è molto affascinante. Andrò a vedere tutti i suoi concerti, ma in certi casi mi piace guardare e non toccare", aveva detto.

