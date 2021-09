Domenica in, Mara Venier tocca il seno a "Orietta Berti": "Scusa ma qua è vero?"

26 settembre 2021 a

Siparietto esilarante a Domenica in su Rai uno nella puntata di domenica 26 settembre. Ospite di Mara Venier c'è Orietta Berti e anche una "finta" Orietta Berti che in realtà è un uomo. La finta Orietta indossa un abito molto simile a quello che è solita mettere la vera cantante. Ad un certo punto la vera Berti dice: "E' uguale solo che qua viene un po' giù", osserva notando che l'abito pieno di brillantini fa un po' difetto e scende verso il seno. Quindi interviene Mara Venier che tocca il "seno" della finta Berti e chiede: "Scusa ma qua è tutto finto, no?". E giù le risate mentre la finta Orietta ride imbarazzata.

Prima dell’intervista, c'era stato un altro momento divertente: Orietta Berti sedendosi sulla sedia ha infatti esclamato: “Non vorrei mica cader giù”. Mara Venier l’ha aiutata e poi è iniziata l’intervista. Molto divertente.

La Berti durante il programma ha anche presentato il suo pasticcere personale, che si chiama Giordano. Insieme a Orietta Berti e alla Venier hanno cucinato i biscotti dell’Orietta che fa da più di vent’anni. Durante la preparazione dei biscotti l’attenzione di Mara Venier è andata sul grande matterello portato dal pasticcere: “Sembrava un fucile”.

