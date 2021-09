Da noi a ruota libera, Asia Argento rivela l'ultima telefonata con Raffaella Carrà: "Ho ancora i brividi"

26 settembre 2021 a

Per la prima volta Asia Argento è stata ospite del programma di Francesca Fialdini nella puntata di oggi 26 settembre di Da noi a ruota libera. L’attrice ha ricordato Raffaella Carrà, rivelando un clamoroso e inedito retroscena. "Un grande regalo averla incontrata, ho i brividi a pensarci e mi fa strano dire era pensando a lei. Fu una delle poche persone che quando usci l’affare di Harvey Weinstein mi telefonò e mi diede tutto il suo sostegno".

La Argento ha anche raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle dove fu concorrente nel 2015 in coppia con il ballerino Maykel Fonts: Nel programma di Milly Carlucci Asia Argento e il suo maestro furono eliminati alla settima puntata e tutti ricordiamo ancora le liti con la giurata Selvaggia Lucarelli. "Milly Carlucci fu molto cara, mi ha voluto fortemente ma io non mi sentivo a mio agio in quel programma infatti piangevo sempre".

Infine la Argento ha ammesso che "Loredana Bertè è la mia mamma rock". Ma attenzione perché l'attrice ha anche confessato di non essere una dark lady ma di venire dipinta così.

