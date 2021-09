Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia un tronista dallo studio: mai visto prima. Da brividi: "Cosa gli è uscito di bocca"

27 settembre 2021 a

a

a

Con Maria De Filippi non si scherza. Lo ha dimostrato lei stessa in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, il dating show in onda su Canale 5. Un tronista della trasmissione è stato letteralmente cacciato dalla conduttrice per aver infranto una delle regole fondamentali del programma. Si tratta di Joele Milan che, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, durante il ballo in studio con la corteggiatrice Ilaria si è lasciato andare a qualche parola di troppo.

"Crollata". L'ex dama di Uomini e donne e il tumore, il dramma in sala operatoria: "Non c'è altra scelta"

Pensando di non essere ascoltato, infatti, Milan ha fatto sapere alla ragazza che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social. A quel punto, il tronista ha invitato la giovane a ricambiare il follow in maniera tale da cominciare a sentirsi di nascosto. La produzione e la conduttrice del programma, dopo essersi rese conto delle sue dichiarazioni, sono corse subito ai ripari.

"Mi inc***o, faccio una carneficina". Lo scherzo a Sabrina Ferilli finisce in disgrazia: rabbia vera

La De Filippi, quindi, prima ha fatto sedere al centro dello studio tutte le corteggiatrici e poi ha portato alla luce l’infrazione del regolamento da parte del tronista. Infine lo ha invitato, senza mezzi termini, a lasciare immediatamente lo studio. Stessa identica sorte è toccata poi a Ilaria. Con l’uscita di Joele, adesso i tronisti in carica rimangono Andrea Nicole, Matteo e Roberta.

"Quanti vi chiamano per Gemma Galgani?". Telefonata al centralino di Uomini e donne: in diretta, roba sconvolgente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.