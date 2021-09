Striscia la Notizia, subito una bomba su Alex Del Piero: "Davanti alle telecamere così". Mascherine, il brutto sospetto

27 settembre 2021 a

Mancano poche ore: questa sera, lunedì 27 settembre, torna in onda su Canale 5 Striscia la Notizia, il mitico tg satirico ideato da Antonio Ricci. Un'edizione in cui Striscia si rinnova a fondo: nuove veline e nuovi conduttori, dietro al bancone, infatti, troveremo l'inedita coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Volti nuovi ma anche vecchi filoni: il tg satirico, sul suo sito, infatti annuncia una nuova puntata dell'inchiesta sulle mascherine U-Mask, dispositivi che piacciono tanto ai vip ma che non rispetterebbero i requisiti di sicurezza necessari.

E nel mirino di Striscia la Notizia, ci finisce Alessandro Del Piero. Sul sito, infatti, si legge: "Perché Alex Del Piero ama tanto le U-Mask?". E ancora: "Il filtro completamente rimosso e la cover risvoltata in modo che non si vedesse la celebre U: è con questa versione customizzata di U-Mask che Alessandro Del Piero si è presentato davanti alle telecamere durante un’intervista a margine del Gran Premio di Formula Uno di Monza, il 12 settembre. Perché? Moreno Morello, da stasera, nel primo appuntamento con la nuova edizione di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), torna a indagare sulla mascherina amata dai vip di tutto il mondo con nuove rivelazioni". Insomma, di sicuro qualcosa non torna.

Dunque, Striscia riassume in breve la vicenda, i cui primi servizi risalgono a dicembre 2020. La U-Mask, spiega il comunicato sul sito, "paragonata dall’azienda che la produce ai dispositivi di protezione individuale (FFP2 o FFP3), U-Mask Model 2 ci risultava avere una capacità di filtrazione inferiore a quella di una comune chirurgica da 50 centesimi, la Model 2.1 non aveva invece superato i nostri test sulla respirabilità. Sul caso stanno tutt’ora indagando la procura di Milano e l’Antitrust", concludono da Striscia la Notizia.

