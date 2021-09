L'Eredità, avete mai visto la nuova professoressa accanto a Flavio Insinna? Da togliere il fiato

27 settembre 2021 a

E' ricominciata oggi L'Eredità, la trasmissione condotta da Flavio Insinna su Rai 1. Tra le novità del programma c'è la professoressa Samira Lui che ha preso il posto di Sara Arfaoui. Si tratta di una modella nata a Udine da madre italiana e padre senegalese. Alcuni anni fa si è fatta conoscere dal pubblico partecipando al concorso di Miss Italia e adesso conta oltre 50mila follower su Instagram. Sulla sua vita privata, invece, non si sa molto per il momento: non è chiaro se sia fidanzata oppure no.

Samira, 23 anni, ha postato tra le proprie storie un video in cui si mostra insieme al padrone di casa Flavio Insinna. Il conduttore, convinto che la professoressa de L’Eredità stesse per fare una foto, è rimasto immobile sorridendo. “Flavio, è un video!”, gli ha quindi spiegato Samira Lui ed entrambi sono scoppiati a ridere salutando poi i follower. Ad affiancare Insinna nella nuova edizione de L’Eredità, comunque, non è solo la new entry Samira Lui ma pure Ginevra Pisani, professoressa anche nella scorsa edizione.

Proprio la Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, questa estate ha affiancato il conduttore a Il pranzo è servito. Insinna, al timone de L'Eredità per il quarto anno consecutivo, ha detto che quella appena iniziata non è una stagione come le altre, dato che il programma taglia il traguardo dei vent’anni. Il quiz del preserale di Rai 1, infatti, è iniziato alla fine di luglio del 2002, in piena estate.

