Striscia la Notizia, slip luccicante e mosse pericolose: il primo stacchetto delle nuove Veline? Roba incendiaria

Prima puntata dell'anno per una Striscia la Notizia completamente rinnovata. Prima puntata che si è "celebrata" ieri sera, lunedì 27 settembre, rigorosamente e ovviamente su Canale 5. Come detto, Antonio Ricci ha profondamente messo mano alla sua creatura: dietro al bancone a condurre, infatti, l'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, che se la sono cavata egregiamente.

E ancora, nuovi servizi e rubriche, tra cui "Hashtag la vista", tutto dedicato al tema più dibattuto dei giorno sui social network. Nel caso della prima stagionale, suo malgrado, il tema era Luca Morisi, hashtag #Morisi, per la vicenda dell'indagine per cessione di droga. All'ex capo della Bestia, insomma, non è stata risparmiata una cospicua dose di tagliente ironia.

Ma le novità di Striscia la Notizia non sono soltanto dietro al bancone, ma anche sopra. Già, coppia di veline completamente rinnovata: la bionda Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti, le quali prendono il posto di un duo storico, quello composto da Shayla Gatta e Mikaela Neaze Silva. E dunque eccolo, il loro primo stacchetto a Striscia, a suo modo un piccolo momento di storia della tv. Talisa e Giulia si presentano in un bianco luccicante, slip e reggiseno con un telo bianco pronto di cui preso si sbarazzano. Uno stacchetto infuocato con mosse "pericolosissime". E in pochi secondi, hanno conquistato l'Italia.

