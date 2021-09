Che tempo che fa, Fedez da ridere: piagnucola e grida alla censura? Torna subito in Rai: schiaffo ai vertici dell'azienda

28 settembre 2021 a

Sono tempi duri per Franco Di Mare. Da quando è arrivato Carlo Fuortes al posto di Fabrizio Salini nel ruolo di amministratore delegato, a viale Mazzini sono già cambiate diverse cose e di conseguenza il direttore di Rai3 ha dovuto ingoiare alcuni bocconi amari, amarissimi. Prima quello di Mauro Corona che, contro la volontà di Di Mare, è stato reintegrato a CartaBianca, dove la scorsa stagione era stato cacciato per uno “stai zitta gallina” rivolto a Bianca Berlinguer.

Adesso, però, sempre su Rai3 rientrerà anche Fedez dopo il caos scoppiato per il monologo del Primo Maggio che alcuni a viale Mazzini avrebbero provato a censurare, o quanto meno ad ammorbidire dato che aveva una forte valenza politica. Nei successivi cinque mesi c’è stata una linea piuttosto dura della Rai nei confronti del marito di Chiara Ferragni, ma nelle ultime settimane ci sono state delle aperture importanti: Fedez era stato invitato ai Seat Music Awards, a cui non ha però partecipato, mentre domenica 3 ottobre sarà ospite di Che tempo che fa.

Una scelta di campo non banale, con il rapper che sarà da Fabio Fazio insieme a Orietta Berti e Achille Lauro: i tre sono stati autori di uno dei più grandi successi musicali dell’estate con la loro “Mille”, che canteranno anche all’interno del programma di Rai3. Il sempre ben informato Giuseppe Candela fa sapere che ormai Di Mare pare essere arrivato agli sgoccioli: è uno dei nomi considerati in uscita, dato che dopo le amministrative si ipotizzano nuove nomine sia per le reti che per i tg.

