Gemma Galgani umiliata a Uomini e donne: "Non puoi dire certe cose a una donna", dove si spinge Filiberto

"Non sei brillante, neppure ironica. Non hai verve, sei diventata lessa": un giudizio sprezzante quello dato dal cavaliere Filiberto a Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. L'uomo ha spiegato di aver perso interesse per la dama torinese subito dopo essere uscito con lei: "Mi hai deluso. Ti pensavo sveglia…". Subito dopo, però, è intervenuto Gianni Sperti, che ha difeso a spada tratta Gemma.

Il popolare opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha criticato duramente il cavaliere Filiberto e l'ha definito un cafone: "Non puoi dire certe parole a una signora. Con tutto il rispetto eh, a una certa età dovresti parlare in un altro modo. Potevi esprimere il concetto senza trascendere in questo modo”. La Galgani, invece, non se l’è presa più di tanto: si è limitata a dire di non essersi persa niente nell’aver deciso di troncare la frequentazione.

Il cavaliere Filiberto, intanto, non ha voluto subire passivamente gli attacchi di Gianni Sperti. Infatti poi ha risposto all’opinionista dicendo di essere stato sincero, senza offendere assolutamente nessuno: “Ho parlato in italiano corretto”. Secondo lui, insomma, niente di male. All'inizio della puntata, inoltre, Gemma ha fatto una rivelazione: ha ammesso di essere un po’ scocciata dal fatto che Tina Cipollari cerchi ogni volta di intromettersi nella sua vita privata facendo scappare i suoi vari spasimanti.

