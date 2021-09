I Soliti Ignoti, il gesto di Angelo Russo sconcerta lo studio: "Ma che fa?". Amadeus senza parole

29 settembre 2021 a

Martedì 28 settembre, in onda su Rai1, il quiz I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, Angelo Russo nei panni di Catarella nella serie Il commissario Montalbano. Anche Russo gioca per devolvere il montepremi a Terres des Hommes. Il gioco di Di Russo-Catarella, però, parte in salita. L'attore ha sbagliato i primi due ignoti senza neanche chiedere l'indizio. Amadeus così prova ad aiutarlo: "Per il terzo puoi chiedere l'indizio...".

Immediati i commenti su Twitter: "Ma com'è possibile sbagliare subito? Ma chiedi un indizio se hai un dubbio". E ancora: "Non succede mai un errore dietro l'altro all'inizio. Forse non ha mai visto il programma...". Il percorso di Russo prosegue tra alti e bassi, ma alla fine riesce ad arrivare alla fase finale con un tesoretto di 53 mila euro.

Entra il parente misterioso, si tratta di Paolo, 35 anni, fratello di uno degli ignoti. Catarella, che dimezza e gioca per 26.500 euro, sceglie l'ignoto numero 3. E indovina. E I fan si ricredono: "È stato bravo".

