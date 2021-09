Non è l'Arena, colpaccio di Massimo Giletti: chi porta in studio "senza autorizzazione"

29 settembre 2021 a

a

a

"Noi non cambiamo il nostro modo di fare giornalismo". Esordisce così Massimo Giletti nella prima puntata di Non è l'Arena della nuova stagione. Per la prima volta il programma di La7 andrà in onda il mercoledì sera. "In queste periodo - prosegue il conduttore - l'anno scorso c'è chi diceva che c'era una seconda ondata e chi invece che il virus era sparito. Dietro al nostro led c'è un vicequestore della polizia di Stato che è salita sul palco della manifestazione contro il Green pass e ora è oggetto di un provvedimento disciplinare".

"La politica? Oltre a me cercò anche Lilli Gruber". Bomba di Giletti sui partiti: ecco svelati i corteggiamenti

Un vero e proprio colpaccio, si tratta di Nunzia Alessandra Schilirò, già al centro della cronaca che - come da lei ammesso - si presenta da Giletti senza autorizzazione della polizia: "Ora rischio la destituzione, io sono salita su quel palco per caso come una libera cittadina". Il conduttore a quel punto chiede perché il vicequestore è contraria alla certificazione verde. Immediata la replica: "Viola la nostra Costituzione e io ho giurato su quella Costituzione. Sono sincera, quando sono salita sul palco mi sono spaventata per quanta gente c'era, ma io ho il diritto di protestare".

"Speranza, da dove arrivano le mascherine?". Giletti, indiscrezioni da Non è l'arena: "Cosa ho scoperto", a valanga sul ministro

"Sì - interviene il giornalista -, ma c'è il passaggio dei diritti collettivi". E ancora la Schilirò: "Sì, ma c'è un diritto sopra tutti. Anche il vaccino è dimostrato che non immunizza". "Sì va bene, ma la percentuale è bassa", risponde Giletti per poi lasciare la parola a un altro ospite: Vittorio Sgarbi.

"Da quando vivo sotto scorta....". Un drammatico Giletti, che siluro su Fabio Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.