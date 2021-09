Striscia la notizia, Ilary Blasi e Star in the star in crisi. Colpo basso: "Perché Mediaset la tiene"

30 settembre 2021 a

Nuova stagione di Striscia la notizia e nuova edizione di "Fatti e rifatti", la rubrica più velenosa del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. Prima vittima, niente meno che Ilary Blasi, che non sta propriamente attraversando un periodo facile.

Il suo attesissismo nuovo show Star in the star sta deludendo le attese: criticato perché troppo simile ai programmi della concorrenza come Tale e quale show o Il cantante mascherato, è stato pesantemente aggiustato da Mediaset (pare, su input diretto di Pier Silvio Berlusconi) già alla seconda puntata e voci da Cologno Monzese riferivano addirittura l'ipotesi di una chiusura anticipata. Al posto delle preventivate 7 puntate, l'ultima sarebbe addirittura arrivata già questa settimana, alla terza.





Uno scenario catastrofico per ora smentito, ma è chiaro che la spada di Damocle dei bassi ascolti fin qui registrati pende ancora sulla testa della moglie di Francesco Totti, ex padrona di casa di Grande Fratello Vip e Isola dei famosi.

In attesa di capire come andrà avanti Star in the star, la Blasi deve incassare il colpo basso di Striscia: dalla pubblicità girata ancora bambina al vero "debutto" da letterina a Passaparola, a inizio anni Duemila, dalla divertentissima intervista a Verissimo, dalle gaffe ai momenti più imbarazzanti, il servizio impacchettato da Ricci si conclude con i classici dubbi sui ritocchini chirurgici nel corso degli anni. "Mediaset la tiene tra le conduttrici di punta, e lei non ha intenzione di cambiare aria", commenta Alessandro Siani con una raffica di flatulenze sul set delle Iene. "Ma i suoi colleghi, la cambierebbero volentieri...".

