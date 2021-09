Striscia la notizia, "fuori la ch***a". Imprevisto a luci rosse in diretta: panico in regia a Mediaset

30 settembre 2021 a

I momenti più imbarazzante di una settimana di televisione italiana, ben riassunti da I nuovi mostri, la più attesa delle rubriche di Striscia la notizia. I debuttanti conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada danno spazio a tutti, dai virologi canterini ad Alba Parietti versione Damiano dei Maneskin a Tale e quale show, che in comune hanno una cosa: essere stonati come una campana. Ma a brillare (seppure non al primo posto), è Tiki taka, con Piero Chiambretti scandalizzato e costretto a sospendere il collegamento in diretta.

In studio si parla di calcio, certo, ma in maniera piuttosto "laterale", per così dire. Tra belle donne in studio e ospiti un po' troppo esuberanti. Non è solo questione di lessico "da bar", perché si sa il pallone è pur sempre un po' triviale. Massimo Ceccherini, attore toscano tifosissimo della Fiorentina (uno che, parola sua, come unico commento tecnico si sente di dire "Juvemer***a", un po' la filosofia di vita degli ultrà viola), è da sempre famoso perché capace di improvvisare, dare in escandescenza, in una parola: avere reazioni imprevedibili.





E così, nel bel mezzo di un collegamento in webcam, spiazza tutti: "Allora, io voglio fare la parità dei sessi e tiro fuori una ch***a, signori!". La regia stacca in ritardo, e per compensare alla (oscena) visione mostra una carrellata sulla splendida signorina in studio, inquadrata lentamente dai tacchi ai capelli. E intanto Chiambretti, visibilmente irritato: "Chiudete, chiudete tutto".

