Tale e quale show, Alba Parietti contro Giorgio Panariello: "Neanche il coraggio, dimmelo in faccia"

30 settembre 2021 a

a

a

Alba Parietti non ha digerito il giudizio di Giorgio Panariello nell'ultima puntata di Tale e Quale show andata in onda su Rai 1. La showgirl, che partecipa come concorrente alla trasmissione di Carlo Conti, lo ha spiegato in una diretta Facebook, come riportato da Bubino Blog: "Innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa… Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’".

Alba Parietti come Damiano dei Maneskin? "Cosa spunta sul suo petto". Il dettaglio che manda in tilt Tale e quale show | Video

Secondo la Parietti, il comico - che è in giuria insieme a Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi - avrebbe sbagliato l'approccio: "Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno”.

La Parietti imita Damiano dei Maneskin? "Ora ho capito perché...": a Tale e quale finisce in rissa sul palco

Sugli altri giudici del programma, invece, la Parietti ha detto: "Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava. Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante". Parlando invece della sua prima esibizione – quella in cui ha imitato Loredana Bertè – la showgirl ha spiegato che si è trattato di un omaggio a una grande artista come la sorella di Mia Martini.

Tale e quale show, dietro le quinte infuocato. "Alba Parietti non l'ha mandata giù", quel clamoroso sgarbo in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.