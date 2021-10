Striscia la Notizia, il dramma di Greta Thunberg: "Prima o poi uno lo trovo". La frase "rubata", quanta amarezza

01 ottobre 2021 a

a

a

Ieri, giovedì 30 settembre, era il grande giorno di Greta Thunberg a Milano. La baby-attivista "green" è stata ricevuta anche da Mario Draghi. Già passata agli annali la frase sul "bla bla bla" del premier rivolta alla svedese. E proprio ieri, in serata, sulla Thunberg ecco piovere la tagliente ironia di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5.

Ecco infatti Valeria Graci vestire i panni di una grottesca Thunberg. E l'inviata di Striscia reinterpreta a modo suo il messaggio lanciato dall'attivista ai politici, ossia più fatti e meno parole. In premessa, la finta Greta spiega che "se inquinerete ma se inquinerete, un cu*** vi farò".

"Semianalfabeta, ma di cosa parli?". Orrore della poliziotta no-Green pass: insulta Greta Thunberg. E poi...

E ancora, ricorda: "Oggi è iniziato il Pre-Cop 26, e per l'occasione sono arrivati ragazzi da 127 paesi: un fidanzato lo troverò prima o poi", sospira con ironia corrosiva. "E tra l'altro qui a Milano c'è anche il Regno Unito, il paese che inquina più di tutti: ci credo, con quella tinta tossica che usa per i capelli Boris Johnson".

Se stai con Greta, stai con i rincari: i danni collaterali della lotta per l'ambiente

Poi, la battuta sul nuovo astro nascente dell'ecologismo globale: "Mi hanno presentato finalmente Vanessa Nakate... le ho detto che anche lei può rendersi utile. Per portarmi lo zaino... sciogli le trecce ai cavalli". Infine, ecco una sconsolata Graci-Thunberg al fianco di un idrante: "Per risparmiare l'acqua, è una settimana che non mi lavo. E si sente. Quante parole... bla, bla, bla. Più fatten e meno parole. Nel frattempo io mi faccio una limonata. Da sola. Freschen", conclude il servizio di Striscia la Notizia.

Striscia, lo sfottò a Greta Thunberg: il servizio

Video su questo argomento Greta Thunberg a Milano? Fermata dalla sicurezza all'ingresso: con chi si è presentata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.