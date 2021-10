Verissimo, Alessandro Siani gela Silvia Toffanin: "Questo mi offende", la frase storta

02 ottobre 2021 a

a

a

Siamo a Verissimo, a "casa" di Silvia Toffanin, la storica e seguitissima trasmissione di Canale 5. Ospite d'eccezione ecco Alessandro Siani, il neo-conduttore di Striscia la Notizia, l'attore prestato alla televisione che in questa sua prima settimana dietro al bancone del tg satirico se la sta cavando egregiamente.

Carolina Marconi e il cancro. Un racconto straziante, Silvia Toffanin non regge: Crollo emotivo | Video

Ed ecco che a un certo punto dell'intervista, la Toffanin si dice stupita da un monologo di Siani a Striscia, in cui ha affermato che il tg satirico sarebber "il miglior programma per raccontare i paradossi del nostro paese". E la conduttrice di Verissimo afferma: "Hai fatto praticamente un discorso politico". Parole che sorprendono Siani, che a sua volta sorprende la Toffanin: "Discorso politico? Ma questo è offensivo, però". I due, poi, si sciolgono in una risata.

Avete mai visto il figlio di Al Bano? Toffanin a pocca aperta, impressionante a Verissimo: "è il suo sosia" | Guarda

Dunque, la Toffanin ha chiesto a Siani un parere sulla sua compagna di avventura dietro al bancone di Striscia, Vanessa Incontrada. E l'attore ha spiegato di stimarla moltissimo, per poi elogiare la sua ironia e la sua intelligenza: "Ho grande stima nei suoi confronti... Ha una capacità incredibile di essere ironica e di dire sempre le cose giuste allo stesso tempo". Insomma, a Striscia le cose sembrano andare a gonfie vele.

"Ecco chi è il mio nuovo uomo. Presto...": Gabriel Garko, la confessione che terremota Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.